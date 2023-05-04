Рязанская мэрия опубликовала праздничную программу на 9 мая
Список опубликовали на сайте администрации.
Рязанцам рассказали программу мероприятий на День Победы. Список опубликовали на сайте администрации:
- В 11:00 в Кремлевском сквере начнутся народные гуляния «Парк Победы»;
- В 12:00 на площади перед КДЦ «Октябрь» пройдет праздничный концерт;
- В 13:00 на улице Почтовой пройдет выставка и фронтовая поляна с участием артистов, где жителей познакомят с рязанскими фронтовыми письмами времен Великой Отечественной войны;
- В 13:00 на Соборной площади будет дан старт мобильным фронтовым бригадам, которые проследуют по основным улицам города;
- В 14:00 в Лесопарке пройдет патриотический фестиваль «Победный май»;
- В 15:00 в Солотче состоится концерт «В память о Победе»;
- В 17:00 в Зеленом театре ЦПКиО начнется фестиваль «Песни Победы»;
- В 17:40 на площади Победы состоится встреча курсантов, прибывших с парада в Москве. Для этого перекроют Первомайский проспект;
- В 18:00 на площади перед ДК «Приокский» пройдет концерт «Весна на клавишах Победы».
Вечерняя программа пройдет на площади Победы:
- В 18:20 начнется акция «Хор отцов и сыновей»;
- В 18:55 пройдет Всероссийская «Минута молчания»;
- В 22:00 состоится праздничный салют. Ранее стало известно, откуда удобно смотреть на фейерверк.
Напомним, в Рязани отменили парад Победы.
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