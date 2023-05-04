РГРТУ начал сотрудничество со школой № 76

В четверг, 3 мая, было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации программ дополнительного образования школьников между Минцифры Рязанской области, школой № 76 и РГРТУ имени Уткина.
«В школе № 76 РГРТУ введет в учебный план ряд дисциплин и факультативов по робототехнике, программированию, моделированию и другим техническим направлениям. С учениками будут заниматься преподаватели из
Соглашение подписали ректор Радиотехнического университета Михаил Чиркин, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов и директор школы № 76 Ольга Игнатова. Также на встрече присутствовали проректор по молодежной политике Андрей Цветков и директор Института международной деятельности РГРТУ Наталья Есенина.
Для учеников 7 и 8 классов преподаватели и студенты факультета вычислительной техники вместе с деканом Дмитрием Перепелкиным провели квиз «Будущее за ИТ».
Школа № 76 является первой в регионе, кто сделал акцент на обучении IT-технологиям.