РГРТУ начал сотрудничество со школой № 76

В четверг, 3 мая, было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации программ дополнительного образования школьников между Минцифры Рязанской области, школой № 76 и РГРТУ имени Уткина.

«В школе № 76 РГРТУ введет в учебный план ряд дисциплин и факультативов по робототехнике, программированию, моделированию и другим техническим направлениям. С учениками будут заниматься преподаватели из Робошколы , Городской школы программистов , клуба технического творчества „КПД“ и других образовательных проектов вуза. Старшеклассники смогут посещать физико-математическую школу РГРТУ , вовлекаться в проектную деятельность под руководством не только школьных учителей, но и преподавателей университета, принимать участие в олимпиадах по точным наукам и писать пробные выпускные экзамены — все это поможет им осознанно выбрать направление будущей профессии и поступить в вуз, — рассказал проректор по учебной работе РГРТУ Алексей Корячко, — занятия будут проходить как в школе, так и в лабораториях Радиоуниверситета».

Соглашение подписали ректор Радиотехнического университета Михаил Чиркин, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов и директор школы № 76 Ольга Игнатова. Также на встрече присутствовали проректор по молодежной политике Андрей Цветков и директор Института международной деятельности РГРТУ Наталья Есенина.

Для учеников 7 и 8 классов преподаватели и студенты факультета вычислительной техники вместе с деканом Дмитрием Перепелкиным провели квиз «Будущее за ИТ».

Школа № 76 является первой в регионе, кто сделал акцент на обучении IT-технологиям.