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При пожаре в Рыбновском районе пострадал 61-летний мужчина

При пожаре в Рыбновском районе пострадал 61-летний мужчина. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Информация о возгорании в поселке Глебково поступила в среду, 3 мая, в 7:44. Возгорание случилось в двухкомнатной квартире на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Огонь повредил постельные принадлежности. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Мужчина 1962 года рождения госпитализирован.

На тушение возгорания выезжал один автомобиль, три спасателя.