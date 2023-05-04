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Полиция ищет очевидцев ДТП с мотоциклом на улице Горького

Полиция ищет очевидцев ДТП с мотоциклом на улице Горького. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась 29 апреля, примерно в 18:35, вблизи дома № 36 на улице Горького. 25-летний рязанец, управляя мотоциклом Honda, по предварительной информации, сбил 43-летнего пешехода.

В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: улица Фирсова, дом № 12, корпус 1.