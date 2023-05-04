Под Белгородом сбили украинский беспилотник Shark

Под Белгородом сбили украинский беспилотник Shark. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, дрон пересек границу и пролетел около 5,5 километра по территории России. После его сбили, и он упал в поле. Специалисты не нашли на нем взрывчатку, но обратили внимание на камеру 30-кратным зумом. Отмечается, что такая оптика могла показать российские позиции на несколько километров.

БПЛА Shark предназначены для разведки и корректировки направления ударов ракет ВСУ.