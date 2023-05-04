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Молодые специалисты РНПК поздравили ветеранов с Днем Победы

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») провела акцию по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Молодые сотрудники завода приехали в гости к ветеранам войны, узникам концлагерей, труженикам тыла, детям войны. Поздравили с 78-летней годовщиной Победы. Передали подарки: портативные транзисторные радиоприемники в ретро-стиле, продукты и безграничное «спасибо» за волю к победе. Всего сотрудники завода навестили 164 человека. 20 из них отметили вековой юбилей. Акция пополнила копилку добрых дел рязанских нефтяников.

«Я рад, что у нас есть возможность лично встретиться с ветеранами, поздравить их с праздником, пожать руку, а главное сказать спасибо за жизнь, — сказал главный специалист группы материалов АО «РНПК» Роман Шишков.

Генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов отметил, что в каждой российской семье есть свои участники Великой Отечественной войны. «Мы преклоняемся перед всеми, кто прошел долгими фронтовыми дорогами, кто самозабвенно трудился в тылу, кто восстанавливал из руин наши города, села и деревни после войны. Нам очень важно, чтобы все, кто сегодня в строю, обязательно получили знак нашего внимания и заботы», — сказал Михайлов.

В 2023 году завод активно участвует во всероссийской программе празднования Дня Победы. Работники РНПК высадили на улице Быстрецкой «Аллею Славы», где каждое дерево посвятили участникам Великой Отечественной войны. В пятницу, 5 мая, ветеранов пригласят на праздничный концерт. Артисты Рязанского музыкального театра исполнят для них песни военных лет.