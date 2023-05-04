Мэрия Рязани опубликовала список мест для удобного просмотра фейерверка на День Победы

В Рязань в День Победы запланировали праздничный фейерверк. Об этом сообщили в городской администрации.

Фейерверк состоится во вторник, 9 мая, в 22:00.

Также в администрации назвали перечень улиц для наиболее удобного просмотра: