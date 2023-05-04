Мэрия Рязани опубликовала список мест для удобного просмотра фейерверка на День Победы
В Рязань в День Победы запланировали праздничный фейерверк. Об этом сообщили в городской администрации.
Фейерверк состоится во вторник, 9 мая, в 22:00.
Также в администрации назвали перечень улиц для наиболее удобного просмотра:
- с Первомайского проспекта от площади Победы до Троицкого моста;
- с улицы Дзержинского, начиная с пересечения с Первомайском проспектом и до улицы Татарской;
- улица Типанова до пересечения с улицей Семена Середы;
- Пожарный переулок, улицы МОГЭС, Высоковольтная, Шевченко, 2-я Железнодорожная, Ленинского Комсомола, Пушкина;
- переулки 1905 года и Троллейбусный, проезд Завражнова.