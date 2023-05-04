Мэр Рязани проверила ход благоустройства Малого шоссе

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила ход благоустройства Малого шоссе. Об этом она сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте».

Благоустройство проходит в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Речь идет об участке от пешеходного перехода со стороны вокзала «Рязань-1» до перекрестка у ТЦ «Виктория Плаза». Это пространство победило в рейтинговом голосовании в Железнодорожном районе в 2022 году.

По словам Елены Сорокиной, на территории проложили коммуникации для подключения освещения и видеонаблюдения, воздушные линии перенесли под землю. На данный момент подрядчик готовит основание под бетон, заливку запланировали на этой неделе. До конца мая часть территории со стороны вокзала, как отмечает мэр, должна быть в плитке. Также проектом предусмотрено озеленение и установка малых форм.

«Проговорили с подрядчиком, что темпы работ нужно наращивать. Кроме того внимание необходимо обратить на культуру производства работ — участок с оживленным пешеходным движением в районе вокзала, нужно постараться минимизировать неудобства для жителей. Также поручила спилить аварийные деревья на прилегающей территории», — заявила Сорокина.