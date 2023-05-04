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«Известия»: российские авиакомпании начали массово отменять внутренние рейсы

Российские авиакомпании начали массово отменять внутренние рейсы. Об этом сообщили «Известия».

Причиной отмены стало сокращение госсубсидий на 1,5 миллиарда рублей. Из материалов следует, что из-за дефицита федерального бюджета в 2023 году финансирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы сократили до 7,5 миллиарда рублей. По информации собеседника издания, из программы убрали маршруты, на которые авиакомпании не заключили договоры с региональным властями о софинансировании рейсов.

Больше всего рейсов отменили в Дагестане, Татарстане, Северной Осетии, Омской, Тюменской областях, а также в Петербурге.