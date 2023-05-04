«Известия»: российские авиакомпании начали массово отменять внутренние рейсы

Российские авиакомпании начали массово отменять внутренние рейсы. Об этом сообщили « Известия ».

Причиной отмены стало сокращение госсубсидий на 1,5 миллиарда рублей. Из материалов следует, что из-за дефицита федерального бюджета в 2023 году финансирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы сократили до 7,5 миллиарда рублей. По информации собеседника издания, из программы убрали маршруты, на которые авиакомпании не заключили договоры с региональным властями о софинансировании рейсов.

Больше всего рейсов отменили в Дагестане, Татарстане, Северной Осетии, Омской, Тюменской областях, а также в Петербурге.