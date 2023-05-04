Члена российской делегации ударили после того, как тот сорвал флаг Украины

Во время саммита ПАЧЭС в Анкаре на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого набросились с кулаками. Видео опубликовало РЕН ТВ.

На кадрах видно, как Ольга Тимофеева стоит в руках с телефоном, снимая себя, а за ней депутат из Украины Александр Мариковский с флагом своей страны.

В этот момент к украинцу подошел Ставицкий и вырвал стяг. После этого Мариковский набросился на российского представителя с кулаками.

«То, что устроили украинцы, было похоже на цирк. Попытка срыва на заседании спикеров не удалась», — считает и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания России в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

Депутат Госдумы Ольга Тимофеева давала комментарий, как вдруг за ее спиной появился народный депутат из Украины Александр Мариковский. Он держал флаг и выкрикивал проукраинские лозунги. Сотрудник международного управления Госдумы вырвал флаг из его рук, но ненадолго — Мариковский напал на мужчнину и отобрал флаг.