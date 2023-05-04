Бывший аналитик ЦРУ: Зеленский совершил ошибку, атаковав Кремль

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, организовав атаку на Кремль. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

По словам аналитика, украинская атака будет иметь серьезные последствия для Киева. Это связано с тем, что российское общество объединится против общего врага, равно, как американцы объединились после терактов 11 сентября.

«Нельзя напасть на Москву накануне празднования победы над нацистами и ожидать, что это останется без ответа», — заявил аналитик.

По мнению Джонсона, нападением Зеленский пытался эскалировать конфликт, чтобы спровоцировать Россию на ответ, который привел бы к прямому участию НАТО и США. Однако это действие, отмечает аналитик, обернется против Киева, поскольку Вашингтон не знал о планах Украины по поводу этой атаки.