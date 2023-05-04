Более пяти тысяч абонентов «Газпром межрегионгаз Рязань» перешли на электронные квитанции по оплате счетов за газ
Более 5700 абонентов «Газпром межрегионгаз Рязань» отказались от бумажных квитанций на оплату газа в пользу электронного документа.
Отмечается, что у электронной квитанции есть преимущества. Она приходит раньше бумажной, потребитель может получать на свою электронную почту квитанции, например, пожилых родственников, чтобы помогать им с оплатой. Хранить электронную такую квитанцию проще, чем бумажную: она не потеряется и будет доступна для скачивания в любой момент.
Оформить переход с бумажного на электронный платежный документ можно:
через мобильное приложение «Мой газ» в Google Play и «Газ Онлайн» в App Store;
написав заявление на электронный адрес feedback@ryazanregiongaz.ru;
через чат-бот в мессенджере Telegram (@MRGRyazan_bot);
при личном посещении абонентского офиса.
«С момента оформления услуги, ежемесячно квитанция будет приходить на адрес указанной электронной почты. Очень удобно и я уверен, что эта услуга будет востребована нашими абонентами», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией населения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.
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