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Более пяти тысяч абонентов «Газпром межрегионгаз Рязань» перешли на электронные квитанции по оплате счетов за газ

Более 5700 абонентов «Газпром межрегионгаз Рязань» отказались от бумажных квитанций на оплату газа в пользу электронного документа.

Отмечается, что у электронной квитанции есть преимущества. Она приходит раньше бумажной, потребитель может получать на свою электронную почту квитанции, например, пожилых родственников, чтобы помогать им с оплатой. Хранить электронную такую квитанцию проще, чем бумажную: она не потеряется и будет доступна для скачивания в любой момент.

Оформить переход с бумажного на электронный платежный документ можно:

  • в «Личном кабинете абонента» — ryazanregiongaz.ru/lichnyij-kabinet;
  • через мобильное приложение «Мой газ» в Google Play и «Газ Онлайн» в App Store;
  • написав заявление на электронный адрес feedback@ryazanregiongaz.ru;
  • через чат-бот в мессенджере Telegram (@MRGRyazan_bot);
  • при личном посещении абонентского офиса.

«С момента оформления услуги, ежемесячно квитанция будет приходить на адрес указанной электронной почты. Очень удобно и я уверен, что эта услуга будет востребована нашими абонентами», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией населения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.