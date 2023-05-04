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Baza: атаковавшие Кремль дроны заметили еще в Подмосковье

Дроны, атаковавшие Кремль, заметили ещё в Подмосковье, но не среагировали. Об этом пишет Telegram-канал Baza. По данным канала, беспилотники летели на сверхнизкой высоте. Их заметили задолго до подлета к Москве, в том числе и местные жители. Областные ведомства и экстренные службы посчитали, что сообщения людей о беспилотниках — очередной эпизод истерии с дронами.

«Там не отработали заявки как положено», — заметил источник Baza. Издание сообщает, что когда дроны перелетели МКАД, стало ясно, что это не ложный вызов. Беспилотники летели к центру города. Силовики стали докладывать о БПЛА наверх, «но из-за позднего времени и майских праздников должной моментальной реакции не последовало», заключили в посте.

В результате этого беспилотники долетели до Кремля с разницей в 16 минут.