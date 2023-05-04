Аркадий Фомин проверил ход ремонта социальных объектов в Шиловском районе

Председатель областной Думы Аркадий Фомин в рамках депутатского контроля проверил ход капремонта социальных объектов в Шиловском районе.

На данный момент ведется ремонт двух образовательных учреждений: школы № 1 в Шилове и Желудевской СОШ. Оба здания реконструируют по программе «Модернизация школьных систем образования», государственной программе РФ «Развитие образования» и проекту партии «Единая Россия» «Новая школа».

По словам Аркадия Фомина, в обоих заведениях работы идут в соответствии с графиком. «Особых вопросов у подрядчика нет, взаимодействие налажено. Качество и график ремонтных работ, их соответствие проекту буду держать на контроле. Оформление фасадов выбирали совместно с учениками и родителями, интерьер также будем прорабатывать вместе, чтобы школы действительно радовали ребят. В Желудеве на территории появится площадка ГТО, где можно будет заниматься спортом», — подчеркнул председатель облдумы.

Глава регионального парламента также отметил, что на время ремонта учащихся Шиловской школы № 1 перевели в здание школы № 2, где теперь уроки идут в две смены.

«Родителей благодарю за понимание. Конечно, это принесло некоторые неудобства, но зато уже к 1 сентября мы получим обновленную современную школу, в которой будет приятно и детям, и взрослым», — сказал парламентарий.

Также Аркадий Фомин в рамках депутатского контроля посетил Шиловскую межпоселенческую библиотеку имени Гумилева. Работы здесь ведутся с опережением графика. По нацпроекту «Культура» в библиотеке отремонтируют помещения, установят современное компьютерное оборудование, приобретят дополнительную мебель и новые книги. Кроме того, закуплены шлемы виртуальной реальности. Библиотекари уверены, что это сделает библиотеку более привлекательной для подростков.