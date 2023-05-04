А что в кино? «Сокровища партизанского леса», «Кунг-фу жеребец» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российский военно-приключенческий фильм от режиссера Юрия Ильина «Сокровища партизанского леса» показывает историю брата и сестры, которые в начале войны остались без родителей с музейной коллекцией монет и орденов на руках. Чтобы спастись от немцев и найти пропавшую мать, дети приходят к партизанам.

Китайская комедия «Кунг-фу жеребец» с Джеки Чаном в главной роли. Разделавшись с бандой коллекторов знаменитый мастер боевых искусств и его верный скакун становятся супергероями в сети. Но вместе с любовью фанатов их находят и могущественные враги.

Американский криминальный боевик с Брюсом Уиллисом в главной роли «Миссия ассасина». Благодаря продвинутым технологиям агенты спецслужб вселяются в тела других людей и устраняют цели руками близких и родственников жертв. Алекса узнает, что ее супруг, который находится в коме, является одним из таких «спящих» агентов, и пытается спасти его.

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