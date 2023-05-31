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Захарова назвала позицию Запада по поводу атак БПЛА на Москву подлейшей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 31 мая прокомментировала позицию Запада по поводу атак беспилотников на Москву. Об этом она высказалась в эфире радио Sputnik.

«Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция. Другого нет ни слова, ни определения: видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это — пропаганда», — высказалась чиновница.

СМИ сообщает, что накануне представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что в ЕС приняли к сведению сообщения о полетах дронов над Москвой.