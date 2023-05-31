Власти Белгородской области начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов
Власти Белгородской области начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Об этом этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Напомним, сегодня ночью ВСУ нанесли массированный удар по городу Шебекино в Белгородской области.