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Власти Белгородской области начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов

Власти Белгородской области начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Об этом этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня ночью ВСУ нанесли массированный удар по городу Шебекино в Белгородской области.