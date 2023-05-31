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В Рязани отключили холодную воду на трех улицах

В Рязани 31 мая отключили холодную воду на трех улицах. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

До 17:00 ресурс планируют дать на улице Чернышевского в домах № 7 и № 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области).

Когда конкретно поступит вода на улицу 6-я Линия в дома № 18, № 20, № 24, а также на улицу Стройкова в дом № 49 — не сообщается. Известно только, что ее дадут по завершению ремонтных работ.

UPD: Городской «Водоканал» добавил, что воды до 17:00 не будет еще на трех улицах: Зубковой, дом № 16/36 и Советской Армии, дом № 21 и Тимакова, дом № 34.