В Рязани отключили холодную воду на трех улицах
В Рязани 31 мая отключили холодную воду на трех улицах. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
До 17:00 ресурс планируют дать на улице Чернышевского в домах № 7 и № 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области).
Когда конкретно поступит вода на улицу 6-я Линия в дома № 18, № 20, № 24, а также на улицу Стройкова в дом № 49 — не сообщается. Известно только, что ее дадут по завершению ремонтных работ.
UPD: Городской «Водоканал» добавил, что воды до 17:00 не будет еще на трех улицах: Зубковой, дом № 16/36 и Советской Армии, дом № 21 и Тимакова, дом № 34.