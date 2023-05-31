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В Рязани летом не откроют пляж на Ореховом озере

Летом 2023 года не откроют пляж на Ореховом озере. Об этом РЗН. Инфо сообщили в администрации города.

В мэрии отметили, что в 2023 году в Лесопарке проводится благоустройство, и из-за этого пляж не подготовили к купальному сезону.

«В настоящее время на территории Лесопарка реализуется проект благоустройства, которым предусмотрены работы на участке от первого разворотного круга до озера Ореховое. Проводимые работы по благоустройству затрагивают территорию пляжа на озере Ореховом, что не позволяет открыть его для эксплуатации в летний период 2023 года», — говорится в ответе.

Напомним, МЧС России по Рязанской области опубликовал список пляжей, которые откроются в купальный сезон 2023 года.