В Рязани 22-летний иностранец отобрал телефон у нового знакомого и избил его

В Рязани 22-летнего иностранца обвиняют в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Молодой человек отдыхал в баре на площади Мичурина, где познакомился с мужчиной. В какой-то момент они вышли на улицу покурить. Иностранец попросил у него телефон, чтобы вызвать такси. Собеседник не стал отказывать новому другу.

Несмотря на то, что иностранец вызвал машину, телефон отдавать он не захотел. Когда мужчина начал забирать свою технику, молодой человек ударил его кулаком в глаз, после чего он упал.

В этот момент уже подъехала машина. Иностранец побежал к ней, но новый знакомый его догнал и схватил за куртку, получив в ответ еще раз кулаком по голове. После этого злоумышленник сел в машину и скрылся с места преступления.

Уголовное дело направлено в суд.