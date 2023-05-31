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В Госдуме предложили разрешить служить по контракту ограниченно годным

Депутаты Госдумы разработали законопроект, по которому ограниченно годным мужчинам разрешается служить по контракту. Об этом сообщает Interfax.

Однако если человек имеет заболевания, определенные перечнем Минобороны России, то служить по контракту у него не получится.

Авторами законопроекта являются глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель, депутат от Рязанской области Андрей Красов.

Ранее они предложили разрешить служить по контракту людям с судимостью.