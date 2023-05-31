Сотрудника рязанской ветстанции подозревают в получении взятки за выдачу разрешения на мясо птицы
В Рязанской области сотрудника одной из ветеринарных станций региона подозревают в получении взятки от индивидуального предпринимателя (часть 6 статьи 290 УК РФ, часть 5 статьи 291 УК РФ). Об этом 31 мая сообщает следком.
По версии следствия, с июля 2017 года по февраль 2022 года сотрудник ветстанции получил 1,5 млн рублей от индивидуального предпринимателя за выдачу документов, необходимых для продажи мяса птицы. Отмечается, что никаких необходимых проверок продукта не было.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось об аналогичном преступлении: Сотрудника «Сасовской районной ветеринарной станции» подозревали в получении взятки.