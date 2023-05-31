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Рязанские полицейские задержали курьера телефонных мошенников

Рязанские полицейские задержали курьера телефонных мошенников. Об этом в среду, 31 мая, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 67-летний рязанец. Он сообщил, что ему позвонил мужчина с неизвестного номера и представился его родственником. Он рассказал пенсионеру, что попал в ДТП и по его вине пострадали люди. Позже пострадавшему позвонил другой мужчина и представился сотрудником полиции. Он настаивал, что необходимо заплатить крупную сумму, чтобы родственника не привлекли к уголовной ответственности. Растерянный мужчина согласился отдать свои накопления. «Полицейский» сообщил, что скоро к дому мужчины поедет машина, водителю которой нужно передать деньги. Рязанец передал таксисту иностранные купюры в свертке.

Позже 67-летний мужчина позвонил родственнику, чтобы узнать, как он, и понял, что стал жертвой мошенников.

Отмечается, что потерпевшему казалось, что он действительно разговаривает со своим близким родственником.

Полицейские разыскали автомобиль, который приезжал к дому пенсионера. Его водитель рассказал, что в тот вечер работал и выполнял заказ, от дома по улице Бирюзова он должен был забрать некую посылку и передать заказчику. Что именно находилось в свертке работник такси не знал, но указал адрес, куда его доставил, а также составил портрет человека, который отдал деньги за перевозку.

Сотрудники установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний мужчина, который недавно переехал в Рязань и не имел постоянного источника заработка. Он нашел подработку курьером в интернете. Куратор указал адрес, по которому курьер должен был забрать пакет с наличными и перевести их на специальный счет.

Возбуждено уголовное дело. мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.