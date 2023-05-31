Рязанские единороссы подвели предварительные итоги голосования на выборы в городскую Думу

Рязанские единороссы подвели предварительные итоги голосования на выборы в городскую Думу. Об этом сообщили на региональном сайте «Единой России».

Во вторник, 30 мая, на заседании городского оргкомитета подвели итоги предварительного голосования «Единой России» на выборах в Рязанскую городскую Думу. Их озвучила председатель оргкомитета Елена Митина.

Всю процедуру предварительного голосования на всех этапах осуществлял организационный комитет. В его состав вошло 14 человек. Более 30% из них заняли представители общественных организаций и более 20% составили представители региональных СМИ.

«На сегодняшний день проведено 17 заседаний организационного комитета. И работа еще не завершена», — отметила Елена Митина.

В этом году заседания проводились с использованием информационных и коммуникационных технологий в нескольких форматах.

Оргкомитет определил срок подачи заявлений от кандидатов — с 8 марта по 27 апреля. Первые участники были зарегистрированы 14 марта. Всего было подано 302 заявления. По одномандатным избирательным округам — 158. По внутримуниципальной группе — 144. Конкурс составил 7,6 человек на место.

По инициативе участников аннулировали 46 заявлений. Еще три заявления были исключены из списка кандидатов из-за того, что они не предоставили справки о наличии/отсутствии судимости.

В электронные бюллетени для голосования с 22 по 28 мая внесли фамилии 178 человек. Подсчет голосов велся в автоматическом режиме. Результаты можно посмотреть в открытом доступе на сайте .

Окончательные результаты электронного предварительного голосования подведут на заседании Генерального совета партии в среду, 31 мая.

Среди кандидатов — представители разных сфер деятельности: образования, культуры, органов власти, общественно-политических организаций, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, бюджетники, студенты, предприниматели, пенсионеры.

«Если говорить о кандидатах, то самому молодому в этом году исполнится 19 лет. Самому старшему 76 лет. Средний возраст кандидатов — 40 лет. Больше всего кандидатов возрастной категории от 41 до 60 лет. Таких 51%. Молодых людей до 25 лет — 12%. От 26 до 40 лет — 30%. Представителей старшего поколения — 7%. Подавляющее большинство кандидатов имеют высшее образование. Мы создали равные условия для всех. Потому что один из принципов предварительного голосования — это открытость и максимально вовлечение людей», — рассказала заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» — руководитель регионального исполкома Юлия Феоктистова.

Среди лидеров во внутримуниципальной группе № 18 — исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», участник СВО Алексей Трандушин. В составе кандидатов есть волонтеры, молодогвардейцы.

В числе кандидатов предварительного голосования много опытных политиков. Из действующих депутатов Рязанской городской Думы в партийной процедуре приняли участие 24 человека.

«Главный упор в агитационной работе был сделан на открытость и легитимность партийной процедуры. Наша задача состоит в том, чтобы показать — мы проводим предварительное голосование максимально открыто», — подчеркнул Роман Калинин.