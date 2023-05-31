Компания Johnson & Johnson продолжит обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue
Компания Johnson & Johnson продолжит обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Мы являемся глобальной компанией в сфере здравоохранения и считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение. Нашим основным приоритетом по всему миру является обеспечение продукцией наших пациентов и клиентов, которые рассчитывают на нас», — заявили в компании.
Ранее корреспондент РЗН. инфо обзвонил несколько городских аптек и выяснил, что в некоторых прекратились поставки производителя контактных линз Johnson&Johnson.