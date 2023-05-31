Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 31
16°
Чтв, 01
20°
Птн, 02
22°
ЦБ USD 80.69 0.63 31/05
ЦБ EUR 86.51 0.61 31/05
Нал. USD 79.86 / 82.4 31/05 10:30
Нал. EUR 86.01 / 82.82 31/05 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 2023 17:55
7 457
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
9 036
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
7 919
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
12 411
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Компания Johnson & Johnson продолжит обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue

Компания Johnson & Johnson продолжит обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы являемся глобальной компанией в сфере здравоохранения и считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение. Нашим основным приоритетом по всему миру является обеспечение продукцией наших пациентов и клиентов, которые рассчитывают на нас», — заявили в компании.

Ранее корреспондент РЗН. инфо обзвонил несколько городских аптек и выяснил, что в некоторых прекратились поставки производителя контактных линз Johnson&Johnson.