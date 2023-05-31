Хубезов покинул пост председателя комитета Госдумы по охране здоровью для ухода на СВО

Дмитрий Хубезов покинул пост председателя комитета Госдумы по охране здоровью, чтобы во второй раз отправиться на СВО. О своем решении он сообщил 31 мая.

«Когда я уезжал первый раз, я обещал ребятам [в зоне СВО], что, когда вам будет трудно, я приеду, несмотря ни на что», — заявил Хубезов.

Дмитрий Медведев поддержал решение депутата от Рязанской области.

Хубезов предложил кандидатуру Бадмы Башанкаева на освобожденную должность, глава Минздрава Михаил Мурашко ее одобрил.

В сентябре 2022 года Хубезов попросил отправить его в зону СВО. Позже он написал заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военкомате Москвы.