Глава Еврокомиссии выступила против прекращения огня на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не поддержала предложение ряда стран добиться прекращения огня на Украине. Об этом 31 мая пишет РИА Новости.
По мнению фон дер Ляйен, «прекращение огня, в результате которого конфликт останется замороженным, не приведет к прочному миру».
Она считает справедливым вывод российских войск и техники с территории Украины.
«Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения. Никто не будет инвестировать или восстанавливать, и конфликт может разгореться в любой момент», — сказала глава ЕК.