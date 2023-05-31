Депутат Госдумы от Рязанской области предложил разрешить служить по контракту людям с судимостью

В Госдуму внесли законопроект, по которому в период мобилизации и в военное время разрешено служить по контракту людям с судимостью, за исключением осужденных по тяжким статьям. Об этом сообщает РИА Новости.

Также законопроект предусматривает предельный возраст для службы по контракту в указанные периоды для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно — 70 лет, имеющим другое воинское звание — 65 лет.

Отмечается, что законопроект на рассмотрение внесли депутаты-единороссы: глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель, нардеп от Рязанской области Андрей Красов.