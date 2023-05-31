Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав женщины-сироты в Рязанской области

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав женщины-сироты в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Рязанка обратилась в приемную Александра Бастрыкина «ВКонтакте». Она сообщила, что более 30 лет назад ей предоставили временное жилье, в котором она проживала более 20 лет, пока здание не обрушилось.

В настоящее время женщину не обеспечили новым жильем.

Исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Рязанской области Алексею Медведкову поручено возбудить уголовное дело по данному факту, представить доклад о результатах расследования и мерах по восстановлению жилищных прав рязанки.