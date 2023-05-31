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29-летний житель Рязанского района получил три года условно за хранение марихуаны

15 мая 29-летнему жителю поселка Листвянки Рязанского района вынесли наказание за хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта (часть 2 статья 228 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуру.

В ноябре 2022 года молодой человек в поселке Турлатово Рязанского района сорвал листья с дикорастущей конопли. Дома он высушил их и стал хранить для дальнейшего потребления.

Кроме этого, в январе 2023 года он заказал в интернете наркотическое средство также для личного потребления. Его он тоже хранил дома.

После того, как об этом узнали правоохранители, они изъяли наркотики. Общая масса запрещенных средств составила 7,6 и 1,16 граммов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Молодой человек признал свою вину в полном объеме. Суд назначил ему три года условного срока.