Зеленский заявил об утверждении сроков начала наступления ВСУ
Украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться вооруженные силы страны. Об этом в понедельник 29 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
«Докладывали на [заседании] Ставки [верховного главнокомандующего], как всегда, главком [ВСУ Валерий Залужный] и командующие оперативными направлениями. Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты». — заявил Зеленский.