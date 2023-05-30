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Зеленский заявил об утверждении сроков начала наступления ВСУ

Украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться вооруженные силы страны. Об этом в понедельник 29 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

«Докладывали на [заседании] Ставки [верховного главнокомандующего], как всегда, главком [ВСУ Валерий Залужный] и командующие оперативными направлениями. Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты». — заявил Зеленский.