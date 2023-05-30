В Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут рейд «Пешеход»
Во вторник, 30 мая, в Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут рейд «Пешеход». Об этом
Экипажи ДПС будут находиться в наиболее оживленных местах, в которых пешеходы больше всего нарушают ПДД.
ГИБДД напоминает правила дорожного движения:
- Ходить по тротуару необходимо, придерживаясь правой стороны дороги. При отсутствии тротуара можно двигаться по краю проезжей части навстречу движению транспорта;
- Пересекать проезжую часть можно только по пешеходным переходам. Если их нет в зоне видимости, то переходить дорогу необходимо на участках без разделительной полосы и ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны.