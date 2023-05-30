Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку дронов на Москву. Он назвал ее провокацией на «зеркальные» действия. Об этом сообщает Shot.

По мнению Путина, ПВО сработала «удовлетворительно, штатно». Он считает, что есть над чем работать и знает, как укрепить оборону России.

«Наши противники открыто говорят, что обманывали Россию Минскими соглашениями. Сейчас дошли до атак беспилотников. Мы знаем, что с этим делать», — заверил Путин.

Он заявил, что соседская страна управляется Западом, цель которого — создать из нее «Антироссию». Также президент добавил, что НАТО создавалось для противостояния СССР.

Также Путин заявил, что в 2014 году у власти находились те, кто хотел выстроить нормальные отношения с Россией. Однако этого не получилось из-за госпереворота, который привел к войне на Донбассе, считает президент России.