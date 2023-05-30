Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
21°
Срд, 31
17°
Чтв, 01
20°
ЦБ USD 80.69 0.63 31/05
ЦБ EUR 86.51 0.61 31/05
Нал. USD 79.7 / 82.8 30/05 16:55
Нал. EUR 86.51 / 87.85 30/05 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
Вчера 17:55
5 438
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
8 250
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
7 390
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
11 868
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку дронов на Москву. Он назвал ее провокацией на «зеркальные» действия. Об этом сообщает Shot.

По мнению Путина, ПВО сработала «удовлетворительно, штатно». Он считает, что есть над чем работать и знает, как укрепить оборону России.

«Наши противники открыто говорят, что обманывали Россию Минскими соглашениями. Сейчас дошли до атак беспилотников. Мы знаем, что с этим делать», — заверил Путин.

Он заявил, что соседская страна управляется Западом, цель которого — создать из нее «Антироссию». Также президент добавил, что НАТО создавалось для противостояния СССР.

Также Путин заявил, что в 2014 году у власти находились те, кто хотел выстроить нормальные отношения с Россией. Однако этого не получилось из-за госпереворота, который привел к войне на Донбассе, считает президент России.