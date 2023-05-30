В Спасском районе мужчина обокрал соседку, пока она трудилась на огороде

Ему грозит срок в виде лишения свободы до шести лет.

В спасском селе Гавриловское мужчина обокрал соседку, пока она трудилась на огороде. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

По словам ведомства, к 51-летней женщине в гости заходил сосед, чтобы занять денег. Он постучал в дверь, но никто не ответил. Потерпевшая в это время была на огороде вместе со своей мамой. Дверь была открытой. Злоумышленник проник в дом и украл радиоприемник и сотовый телефон. Мужчина хотел продать технику.

На 56-летнего мужчину завели уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Ему грозит срок в виде лишения свободы до шести лет.