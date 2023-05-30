В Рязани убили владельца одного из кафе
В Рязани троих иностранцев подозревают в убийстве соотечественника, который владел кафе. Об этом сообщают следователи.
По версии следствия, 22 мая трое мужчин вызвали владельца кафе в район станции Лесок под видом доставки еды. Когда бизнесмен приехал, иностранцы напали на него, забрали телефон и наручные часы. Затем они посадили потерявшего сознание мужчины в машину и подожгли ее.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей. В ближайшее время правоохранители планируют предъявить им обвинения по части 2 статьи 105, части 2 статьи 162 УК РФ.