В Рязани сотрудники Росгвардии вернули домой потерявшуюся 86-летнюю женщину

В Рязани сотрудники Росгвардии вернули домой потерявшуюся 86-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Днем 29 мая к сотрудникам Росгвардии, патрулировавшим улицы, обратились местные жители. Они сообщили, что на улице Молодцова видели пожилую женщину, которая не может вспомнить дорогу домой.

Через несколько минут росгвардейцы обнаружили пенсионерку у одного из многоквартирных домов. Сотрудники выяснили личность и адрес проживания женщины.

Убедившись, что в медицинской помощи 86-летняя пенсионерка не нуждается, росгвардейцы отвезли ее домой и передали родственникам.