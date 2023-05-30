В Рязани магазин «Светофор» оштрафовали за ненадлежащую рекламу

В Рязани магазин «Светофор» оштрафовали за ненадлежащую рекламу. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского УФАС.

В октябре 2022 года магазин пустил в эфир рекламу о продаже дешевого сахара, в которой отсутствовала часть существенной информации об условиях акции.

Покупатели пожаловались на дополнительные условия акции, ставшие для них полной неожиданностью.

Заявленная в рекламе цена действовала при условии покупки других товаров в магазине на сумму 1000 рублей. Указанные условия акции были выполнены более мелким шрифтом по сравнению с другими надписями и транслировались незначительное количество времени.

Указанный способ размещения информации не позволил покупателям воспринимать рекламную информацию должным образом и в полном объеме.

Магазин оштрафовали на 75 тысяч рублей.

Ранее рязанское УФАС признало «Светофор» нарушителем закона из-за рекламы дешевого сахара.