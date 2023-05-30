В Ростове-на-Дону погибла женщина во время обрущения трибуны спортивного сооружения
В Ростове-на-Дону 30 мая обрушилась трибуна на территории гребного канала «Дон». Есть погибшие и пострадавшие, сообщает
«В 16:25 поступило сообщение, что на территории гребного канала (ул. Пойменная, 2А) произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали восемь человек», — сообщает СМИ со ссылкой на источник.
По предварительной информации, одна женщина погибла и десять человек пострадали, среди которых, как минимум. семь детей. Их сейчас осматривают медики.
«Осторожно, новости» пишут, что конструкция, вероятно, рухнула из-за сильного ливня.