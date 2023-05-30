В Подмосковье водитель БМВ сбил четырех человек на тротуаре
В Подмосковных Мытищах водитель BMW сбил четырех человек на тротуаре. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением и вылетел на оживленный тротуар.
Под колесами BMW оказались две женщины, у одной выбиты зубы и возможно, перелом ноги. Вторая, предварительно, сломала ребра. Также пострадали 16-летний парень, и 18-летняя девушка. Подросток успел отскочить в сторону, машина проехалась по ногам. Девушка от удара получила сотрясение и оказалась без сознания.
В этот момент мимо проходила студентка четвертого курса медицинского колледжа. Она быстро осмотрела всех до приезда скорой, оказала первую помощь и передала пострадавших врачам.