В Пермском крае 13-летняя девочка погибла, качаясь на качелях

В Пермском крае 13-летняя девочка погибла, качаясь на качелях. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на мать ребенка.

Ребенка искали с 28 мая, после того, как она вышла из дома и пропала. Позже выяснилось, что она каталась на самодельных качелях из каната и ей пережало шею.

«Соскользнула нога — и дочь повисла на веревке, на этом канате. А качели высоко. Она по лесенке лазила, с этой лесенки нога и соскользнула», — заявила женщина.

По ее словам, качели находились около дома, но из-за зарослей девочку не было видно.