В Касимовском районе скончался глава отделения организации «Союз Чернобыль России» Борис Бравов. Об этом сообщили в администрации Касимовского района.
Бравов скончался 28 мая в возрасте 77 лет.
Имея I группу инвалидности, мужчина почти 20 лет возглавлял Касимовское районное отделение Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль России».
«Чуткий, неравнодушный человек, имеющий активную гражданскую позицию, прежде всего, решал задачи, направленные на улучшение качества жизни членов организации и патриотическое воспитание подрастающего поколения», — отметили в некрологе.
Борис Бравов награжден Почетными грамотами Чернобыльского ГК КПСС и Райисполкома, а также командования воинской части; орденом Мужества, орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками муниципального и регионального уровней.