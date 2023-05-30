В Госдуме призвали россиян к внутренней мобилизации после атаки дронов на Москву

В Госдуме призвали россиян к внутренней мобилизации после атаки дронов на Москву. Депутат Александр Толмачев 30 мая заявил об этой необходимости LIFE.RU.

«Мы живем в уже изменившемся мире, игнорировать новую реальность нельзя. Мобилизация — это не только про военнообязанных. Это про каждого из нас, про пожарных, полицию, работников офисов. Каждый на своем месте должен делать максимум. Я не знаю, какие еще кому-то нужны знаки, чтобы внутренне собраться, начать помогать фронту, лучше делать свою работу», — заявил депутат.

Он отметил, что готовность к подобным ЧС требуется уже давно. Толмачев также призвал больше помогать фронту.

Напомним, утром 30 мая беспилотники атаковали столицу. Минобороны прокомментировало ситуацию.