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В Госдуме подготовили законопроект, запрещающий смену пола

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которому запрещаются операции по смене пола (в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков) за исключением лечения аномалий у детей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что формирование пола ребенка допускается только после решения врачебной комиссии госучреждения. Перечень этих учреждений и порядок выдачи решений утвердит правительство РФ.

Кроме этого, поправки предполагают запрет для органов ЗАГС вносить изменения в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.

Отмечается, что авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех пяти фракций.