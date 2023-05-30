В Госдуме подготовили законопроект, запрещающий смену пола

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которому запрещаются операции по смене пола (в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков) за исключением лечения аномалий у детей. Об этом сообщает ТАСС .

Отмечается, что формирование пола ребенка допускается только после решения врачебной комиссии госучреждения. Перечень этих учреждений и порядок выдачи решений утвердит правительство РФ.

Кроме этого, поправки предполагают запрет для органов ЗАГС вносить изменения в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.

Отмечается, что авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех пяти фракций.