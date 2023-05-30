Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
20°
Срд, 31
16°
Чтв, 01
20°
ЦБ USD 80.06 0.09 30/05
ЦБ EUR 85.9 -0.02 30/05
Нал. USD 79.51 / 82.85 30/05 12:15
Нал. EUR 86.05 / 87.78 30/05 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
Вчера 17:55
4 090
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
7 860
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
7 185
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
11 655
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Госдуме объяснили, почему в Москве не сработала воздушная тревога

В Госдуме объяснили, почему в Москве не сработала воздушная тревога. Об этом пишет «Федерал Пресс».

Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что воздушная тревога не сработала, потому что беспилотники летели на предельно низкой высоте и не были замечены.

«Беспилотники летели очень низко, и наши радиолокационные системы их не видели», — рассказал Соболев.

Он также заявил, что России нужно внедрять новые системы, которые видели бы беспилотники на очень низкой высоте.

«Нам нужно внедрять новые системы. Я вот занимаюсь этим вопросом. Нам следует создать такие системы, которые бы видели беспилотники на очень низкой высоте», — сказал депутат.

Политик рассказал, кто стоит за атаками беспилотников на Москву.

«Кроме украинцев тут действуют Соединенные Штаты, недружественные нам страны. Мы сейчас наносим удары по их серьезным объектам, ну, а они наносят ответ по Москве, с помощью своих заокеанских хозяев. Блок НАТО совершенствует систему нападения, и мы должны этим заниматься, совершенствовать систему защиты», — пояснил Соболев.

Напомним, сегодня утром Москву атаковали около 25 беспилотников.