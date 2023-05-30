В Госдуме объяснили, почему в Москве не сработала воздушная тревога

В Госдуме объяснили, почему в Москве не сработала воздушная тревога. Об этом пишет «Федерал Пресс».

Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что воздушная тревога не сработала, потому что беспилотники летели на предельно низкой высоте и не были замечены.

«Беспилотники летели очень низко, и наши радиолокационные системы их не видели», — рассказал Соболев.

Он также заявил, что России нужно внедрять новые системы, которые видели бы беспилотники на очень низкой высоте.

«Нам нужно внедрять новые системы. Я вот занимаюсь этим вопросом. Нам следует создать такие системы, которые бы видели беспилотники на очень низкой высоте», — сказал депутат.

Политик рассказал, кто стоит за атаками беспилотников на Москву.

«Кроме украинцев тут действуют Соединенные Штаты, недружественные нам страны. Мы сейчас наносим удары по их серьезным объектам, ну, а они наносят ответ по Москве, с помощью своих заокеанских хозяев. Блок НАТО совершенствует систему нападения, и мы должны этим заниматься, совершенствовать систему защиты», — пояснил Соболев.

Напомним, сегодня утром Москву атаковали около 25 беспилотников.