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В Госдуме хоят ввести уголовную ответственность за съемку беспилотников

В Госдуме хоят ввести уголовную ответственность за съемку беспилотников. Об этом пишет Life.ru.

Депутат Андрей Гурулев заявил, что при виде беспилотника его не нужно снимать на видео, так как он может быть вражеским. Единственным верным решением в таком случае будет позвонить в экстренные службы по номеру 112.

«Первое, что нужно делать, сообщить по номеру 112, что видел беспилотник в районе таком-то. Больше делать ничего не надо», — сказал депутат.

Гурулев также рассказал, что скоро может быть принят закон об уголовной ответственности за съемку беспилотников. По его словам, эти кадры помогают противнику корректировать огонь. Он добавил, что такую практику давно используют на Украине: после последнего ракетного удара по Киеву за съемку «прилетов» были задержаны десятки человек.