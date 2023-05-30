В «Фотодоме» пройдет выставка работ Евгения Каширина «Неуходящая эпоха»

В «Фотодоме» пройдет выставка работ Евгения Каширина «Неуходящая эпоха». Презентация второго издания фотоальбома «Рязань и рязанцы: эпоха оптимизма в фотографиях Евгения Каширина», а также открытие выставки малоизвестных работ фотографа пройдет 31 мая. Начало в 16 часов.

«Второе издание фотоальбома «Рязань и рязанцы: эпоха оптимизма в творчестве Евгения Каширина» состоялось спустя 16 лет. «Первое издание фотоальбома, над которым работал сам Евгений Николаевич, вышло в свет в 2007 году, ровно на 40-й день со дня его смерти, — рассказал редактор и издатель альбома Дмитрий Бочаров. — Тогда фотоальбом быстро стал библиографической редкостью, поступало немало просьб о его перевыпуске. И вот он состоялся и по-прежнему адресован ценителям художественной фотографии, всем, кто любит Рязань и интересуется её историей».

По словам Бочарова, новое издание — не точная копия первого: альбом стал заметно больше, дополнен фотографиями, не вошедшими ранее, улучшены обработка фотографий и полиграфическое исполнение.

Узнать о фотоальбоме более подробно можно здесь , а приобрести — после церемонии открытия выставки в «Фотодоме».

Выставка работ Евгения Каширина «Неуходящая эпоха» по страницам фотоальбома открыта в стенах «Фотодома (улица Почтовая, 58) до 3 июля ежедневно с 10 до 19 часов, кроме воскресенья. Вход свободный.

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