Собянин: после атаки беспилотников на Москву за медпомощью обращались два человека
После атаки беспилотников на Москву за медпомощью обращались два человека. Об этом во вторник, 30 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«В данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 30 мая беспилотники атаковали столицу. По данным Baza, в атаке участвовало около 25 БПЛА. Введен план «Тайфун».