Скончался актер сериала «Каменская» Николай Шатохин

На 63-ем году жизни умер актер театра и кино Николай Шатохин. Об этом сообщила в соцсетях режиссер Ксения Зорина.

Известно, что артист скончался в больницы. По предварительным данным, похоронят его 1 июня. Прощание пройдет на сцене Московского театра юного зрителя.

«Вчера умер Николай Шатохин. Он сыграл когда-то две главные роли в двух великих фильмах — „Чувствительном милиционере“ Киры Муратовой и „Трудно первые сто лет“ Виктора Аристова», — написала она.

Также Шатохин известен по таким фильмам как: «Каменская», «Куприн», «Довлатов» и другие.