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Рязанцев приглашают на фестиваль «Земля Паустовского»

В Солотче 22-24 сентября состоится Лэнд-арт фестиваль «Земля Паустовского». Об этом сообщают организаторы.

Подготовка к мероприятию уже идет полным ходом. В этом году на зеленой площадке в поселке Солотча неподалеку от гостевого дома «Флюгер» разместятся новые скульптуры и арт-объекты из дерева и металла. Художники уже приступили к работе 26 мая.

Любой желающий может погрузиться в созерцание творческого процесса до 2 июня. После этого готовые произведения по-прежнему будут доступны для осмотра, но уже без компании их авторов.

В этом году выставлять свои работы будут семь скульпторов:

  • Алексей Татаринов из Нижнего Тагила. Мастер по дереву, камню, металлу, стеклу, бетону, полимерам. Участник и победитель международных и всероссийских конкурсов по парковой скульптуре. Монументальные работы автора можно найти в городах от Ханты Мансийска и Салехарда до итальянского Эдоло.
  • Скульптор, архитектор и путешественник Кирилл Баир входит в Книгу рекордов России по строительству крупнейшего отеля из снега в Архангельской области в 2010 году. Организатор и участник фестивалей скульптуры в России, Китае, Европе. Помимо снега и льда работает с деревом, песком, сеном, бронзой.
  • Рязанский художник и скульптор Николай Маныкин — многократный участник и победитель фестивалей парковой скульптуры в Рязанской области, России, Европе, Турции, Египте. Работы мастера из снега украшают зимой наш город, деревянная скульптура хорошо известна посетителям тропы Паустовского.
  • Кирилл Баталов приедет из города Невьянска. Минуя профессиональное художественное образование, Кирилл начинал помощником скульптора. С 2016 года работает как самостоятельный мастер. Постоянный участник ведущих фестивалей России и работами из камня, бетона, льда, снега, дерева и металла.
  • Профессиональный художник, скульптор, монументалист, мастер керамики Александр Савинов — участник и призер фестивалей по скульптуре из различных материалов в России и далеко за ее пределами. В 2019 году одновременно покорил жури и зрителей на крупнейшем фестивале песка в Финляндии, работал в Австралии и Европе.
  • Матвей Ваваев родился в Комсомольске-на-Амуре, живет в Екатеринбурге. За плечами мастера 20 лет работы со льдом и снегом, с песком, деревом, металлом, пенопластом, бетоном и всем, что подвернется под руку.
  • Дизайнер среды и художник-декоратор рязанец Сергей Горлов участвует не только в ярких творческих фестивалях, но и создает авторские прикладные вещи с изюминкой: декорации для кино и парков аттракционов. На лэнд-арт фестивале «Земля Паустовского» будет презентована его новая работа."