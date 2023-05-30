Рязанцев приглашают на фестиваль «Земля Паустовского»

В Солотче 22-24 сентября состоится Лэнд-арт фестиваль «Земля Паустовского». Об этом сообщают организаторы.

Подготовка к мероприятию уже идет полным ходом. В этом году на зеленой площадке в поселке Солотча неподалеку от гостевого дома «Флюгер» разместятся новые скульптуры и арт-объекты из дерева и металла. Художники уже приступили к работе 26 мая.

Любой желающий может погрузиться в созерцание творческого процесса до 2 июня. После этого готовые произведения по-прежнему будут доступны для осмотра, но уже без компании их авторов.

В этом году выставлять свои работы будут семь скульпторов: