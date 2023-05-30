Павел Малков подарил минивэн многодетной семье, взявшей на воспитание детей из Донбасса

Губернатор Рязанской области Павел Малков подарил машину многодетной семье, которая взяла на воспитание шестерых детей-сирот из Донбасса. Об этом сообщила федеральный уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

«В одну из рабочих поездок в Рязанскую область встретилась с многодетной семьей, взявшей на воспитание шесть детей-сирот Донбасса. Договорились, чтобы не стеснялись писать о проблемах и трудностях», — рассказала Львова-Белова.

Когда у семьи сломалась машина, они решили попросить помощи у власти. Транспорт им необходим для того, чтобы возить детей в школу, детсад, на кружки и в поликлиники.

В результате губернатор Павел Малков решил им подарить вместительный минивэн Hyundai.