Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
21°
Срд, 31
17°
Чтв, 01
20°
ЦБ USD 80.69 0.63 31/05
ЦБ EUR 86.51 0.61 31/05
Нал. USD 79.7 / 82.8 30/05 16:55
Нал. EUR 86.51 / 87.85 30/05 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
Вчера 17:55
5 437
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
8 249
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
7 390
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
11 868
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Павел Малков подарил минивэн многодетной семье, взявшей на воспитание детей из Донбасса

Губернатор Рязанской области Павел Малков подарил машину многодетной семье, которая взяла на воспитание шестерых детей-сирот из Донбасса. Об этом сообщила федеральный уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

«В одну из рабочих поездок в Рязанскую область встретилась с многодетной семьей, взявшей на воспитание шесть детей-сирот Донбасса. Договорились, чтобы не стеснялись писать о проблемах и трудностях», — рассказала Львова-Белова.

Когда у семьи сломалась машина, они решили попросить помощи у власти. Транспорт им необходим для того, чтобы возить детей в школу, детсад, на кружки и в поликлиники.

В результате губернатор Павел Малков решил им подарить вместительный минивэн Hyundai.